सपनों की शादी की चल रही थी तैयारी

केतन और सिया गोयल की सगाई कुछ महीने पहले हुई थी. दोनों परिवार इस रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित थे. शादी को यादगार बनाने के लिए राजस्थान के उदयपुर में भव्य आयोजन की योजना बनाई गई थी. बताया जाता है कि समारोह पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने वाले थे. मेहमानों के लिए विशेष इंतजाम और आलीशान व्यवस्थाएं पहले से तय हो चुकी थीं. परिवार के लोगों का कहना है कि केतन शादी को लेकर बेहद खुश थे और भविष्य के सपने देख रहे थे. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिनके साथ जीवन बिताने की तैयारी कर रहे हैं, वही उनकी जिंदगी का अंत बन जाएंगे.