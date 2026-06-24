1/7 करोड़ों की विरासत संभाल रहा था केतन केतन अग्रवाल महज 26 साल की उम्र में अपने परिवार के बड़े रियल एस्टेट कारोबार का अहम चेहरा बन चुके थे. पुणे के चर्चित कारोबारी परिवार से आने वाले केतन कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे. परिवार का नाम निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रतिष्ठित माना जाता है. कम उम्र में ही उन्होंने कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं और भविष्य में कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहे थे. परिवार और दोस्तों के बीच उनकी पहचान एक महत्वाकांक्षी, मिलनसार और सकारात्मक सोच वाले युवा के रूप में थी.