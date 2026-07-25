धर्मेंद्र प्रधान ने छोड़ा पद

नीट पेपर लीक को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई. यह खबर आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. हर बार जब कोई मंत्री पद छोड़ता है, तो लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इस्तीफा देने की परंपरा कब और कैसे शुरू हुई. इसी कड़ी में इतिहास के पन्ने पलटते हैं और हमें आजाद भारत का पहला बड़ा कैबिनेट इस्तीफा याद आता है. यह सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि उस दौर की नीतियों और सिद्धांतों के टकराव का बड़ा उदाहरण भी था, जिसने आगे की राजनीति को दिशा दी.