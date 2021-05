1 / 11

WHO On Covid Explosion In India भारत में कोरोना की दूसरी जारी है. देश में रोजाना 3.54 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के कहर को कम करने के लिए देश के लगभग सभी राज्यों में Lockdown जैसी पाबंदियां लागू हैं फिर भी मामलों में कमी नहीं आ रही है. इस बीच रविवार को कोरोना के नए मामले एक बार फिर 4 लाख के पार पहुंच गये. देश में यह पांचवीं बार है जब एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं. इन सबके बीच WHO की शीर्ष वैज्ञानिक ने भारत में कोरोना के विस्फोट के पीछे की वजह बताई है. WHO की मुख्य वैज्ञानिक ने भारत में कोरोना विस्फोट के कारणों को लेकर कहा कि भारत में COVID19 का एक वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है और तेजी से लोगों को शिकार बना रहा है. यह वैक्सीन से होने वाली प्रोटेक्शन को भी रोक सकता है.