हर राज्य में HC का नियम, फिर 29 राज्यों के लिए सिर्फ 25 हाई कोर्ट क्यों? जानिए 8 केन्द्र शासित प्रदेश के लोग कहां करते हैं अपील
Total High Courts in India: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही साझा हाई कोर्ट बना सकती है. यही कारण है कि भारत में राज्यों की संख्या अधिक होने के बावजूद हाई कोर्ट केवल 25 हैं.