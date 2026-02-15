जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में नई व्यवस्था

2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन इन दोनों के लिए अभी भी एक ही साझा हाई कोर्ट काम कर रहा है. बता दें इस इन HC का जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है.