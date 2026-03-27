पानी को क्रिस्टल क्लियर दिखाए-

दरअसल में नीली टाइलें लगाने के पीछे कई मजबूत कारण हैं, जो पानी को ज्यादा आकर्षक, साफ और सुरक्षित बनाते हैं.पानी का खुद का कोई रंग नहीं होता है, ऐसे में जब सूरज की किरणें पानी की गहराई में जाती हैं तो पानी पीले और लाल जैसी लंबी तंरगे दैर्ध्य वाले रंगों को सोख लेता है, जिसे वो नीले रंग में परिवर्तित कर देता है. फिर पूल में लगे नीले टाइल्स इस नैचुरल प्रभाव को और निखार देते हैं और सुंदर बना देते हैं. इसके चलते पानी और साफ दिखाई देने लगता है. ये टाइलें नीले प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे पूल का पानी और भी ज्यादा साफ, चमकदार और समुद्र जैसा नीला दिखता है, अगर सफेद या दूसरे रंग की टाइलें लगाई जाएं तो पानी मटमैला या धुंधला नजर आने लगता है, भले ही पानी कितना भी साफ हो