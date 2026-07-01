गर्मी की मार क्यों झेल रहा यूरोप
जब यूरोप का जिक्र होता है, तो दिमाग में हरे-भरे नज़ारे, बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें और ठंडी हवाओं की तस्वीर उभरती है. लेकिन,यूरोप इस समय रिकॉर्डतोड़ गर्मी की मार झेल रहा है.वहां सड़कें पिघल रही हैं, रेलवे ट्रैक गर्मी से उखड़ चुके हैं. ट्रैफिक लाइट तक पिघलकर टेढ़ा हो चुका है. पिछले 7 दिनों में हीटवेव ने 1300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है.सवाल यह है कि भारत में जहां हर साल कई शहरों में तापमान 45°C से 48°C तक पहुंच जाता है, वहां सड़कें इस तरह क्यों नहीं पिघलतीं? इसका जवाब सिर्फ टेंपरेचर में नहीं है, बल्कि सारा मामला क्लाइमेट और इंजीनियरिंग का है.