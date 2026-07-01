यूरोप की सड़कें क्यों पिघल रही हैं?

यूरोप के ज्यादातर देशों में ऐतिहासिक रूप से मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहता है. वहां सड़कें इस तरह डिजाइन की गई हैं कि वे बर्फ, बारिश और जीरो से नीचे तापमान को झेल सके. इसलिए कई क्षेत्रों में अपेक्षाकृत सॉफ्ट-ग्रेड बिटुमेन का इस्तेमाल किया जाता है. अब क्लाइमेट चेंज के कारण यूरोप में रिकॉर्डतोड़ गर्मी पड़ रही है. कई देशों में 40°C या उससे अधिक तापमान अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आम हो गया है. ऐसे में पुराने स्टैंडर्ड पर बनी सड़कें इस असामान्य गर्मी को सहन नहीं कर पा रही हैं. लिहाजा बिटुमेन नरम पड़ने लगता है. फिर जब इन सड़कों पर भारी गाड़ियां गुजरती हैं, तो इनमें गड्ढे, दरारें दिखने लगती हैं.