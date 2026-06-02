पौधे के आसपास बेकिंग सोडा क्यों छिड़क रहे हैं लोग?

हम में से कई लोग घरों में बागवानी करते हैं, उन्हें ताजी सब्जियों का शौक होता है, ऐसे में घर की छतों, बालकनी पर ही प्याज, मिर्च और टमाटर का पौधा लगाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड तेजी से देखने को मिल रहा है, जिसमें लोग टमाटर के पौधों के आसपास बेकिंग सोडा छिड़क रहे हैं, अब आपको भी लग रहा होगा कि आखिर लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं. दरअसल में लोग दावा कर रहे हैं कि ऐसा करने से टमाटर मीठे हो जाते हैं, पौधा स्वस्थ रहता है, फसल ज्यादा आती है, साथ ही साथ पौधा स्वस्थ रहता है, हालांकि सच क्या है आइए जानते हैं.