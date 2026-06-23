मन होता है शांत-

डिजिटल डिटॉक्स रिट्रीट में लोग अपना फोन एंट्री पर ही जमा कर देते हैं, पूरे दिन कोई स्क्रीन नहीं देखते हैं, न फोन, न इंस्टाग्राम, न यूट्यूब, न व्हाट्सएप. दिनभर प्रकृति के बीच समय बिताते हैं. योग, ध्यान (मेडिटेशन), जंगल की सैर, नेचर वॉक, किताब पढ़ना, जर्नल लिखना जैसी चीजें करते हैं. स्वस्थ और ताजा खाना खाते हैं. इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है. साथ ही अच्छी नींद लाने में, दिमाग को शांत और क्लियर करने के लिए, खुद से और प्रकृति से दोबारा जुड़ने के लिए करते हैं. (photo credit-pexels)