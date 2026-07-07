ईरान और इराक में जंग की क्या थी वजह?

ईरान-इराक युद्ध (1980–1988) की सबसे बड़ी वजह सिर्फ सीमा विवाद नहीं थी, बल्कि सत्ता, धर्म और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई थी. इसे आधुनिक मध्य-पूर्व की सबसे खूनी जंगों में गिना जाता है. इस जंग के 4 कारण थे. पहला-इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैनको डर था कि ईरान की इस्लामिक क्रांति इराक के शिया मुसलमानों को भी प्रभावित करेगी. दूसरा-दोनों देशों के बीच शत्त-अल-अरब (Shatt al-Arab) जलमार्ग को लेकर लंबे समय से विवाद था. तीसरा-इराक खुद को अरब दुनिया का नेता मानता था, जबकि ईरान क्षेत्र में अपनी फारसी और शिया शक्ति बढ़ाना चाहता था. चौथा-1979 की क्रांति के बाद ईरान की सेना और प्रशासन में भारी उथल-पुथल थी. सद्दाम हुसैन इसका फायदा लेना चाहते थे.