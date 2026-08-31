अपनी परफ़ॉर्मेंस की तुलना ऐश्वर्या की परफ़ॉर्मेंस से नहीं करती

2005 में सेलिब्रिटी चैट शो 'कॉफ़ी विद करण' में शामिल होने के दौरान, सुष्मिता से एक बार पूछा गया कि उन्हें क्यों लगता है कि ऐश्वर्या राय के मुकाबले मिस इंडिया का खिताब उन्हें मिलना चाहिए था. इसपर एक्ट्रेस ने कहा 'मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस की तुलना ऐश्वर्या की परफ़ॉर्मेंस से नहीं करती. मुझे लगता है कि स्टेज पर उन्होंने बहुत शानदार काम किया था. मैं दो बातों में यकीन रखती हूं, एक तो यह कि उस रात मैं सबसे अच्छी थी और इसीलिए मैं जीतने की हक़दार थी, न कि इसलिए कि मैं किसी और से बेहतर थी. ऐसा सिर्फ़ इसलिए था क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया था.'