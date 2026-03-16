सपने को सेव नहीं कर पाता दिमाग

REM स्लीप के दौरान नॉरएपिनेफ्रीन का स्तर कम होता है. इसलिए दिमाग सपनों के अनुभवों को लंबी अवधि की याददाश्त में भेजने में मुश्किल महसूस करता है. आसान शब्दों में कहें तो दिमाग सपने का अनुभव तो करता है, लेकिन उसे ठीक से 'सेव' नहीं कर पाता. एक और कारण यह है कि यादें बनाने वाला हिप्पोकैम्पस, सपने देखते समय अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा होता है. अगर यादों को ठीक से एनकोड न किया जाए, तो जागने के बाद सपनों की डिटेल्स जल्द ही धुंधली हो जाती हैं और हमारा दिमाग वापस अपनी सामान्य जागने वाली गतिविधियों में लग जाता है.