भारत से ही हथियार क्यों खरीद रहा है आर्मेनिया

आर्मेनिया भारतीय मिलिट्री हार्डवेयर का एक बड़ा इंपोर्टर बन चुका है. पिनाका मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वाति वेपन-लोकेटिंग रडार और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम इसने खरीदे हैं. इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है. दरअसल भारत की ही तरह आर्मेनिया भी पहले सोवियत हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता था. अब रूस के यूक्रेन युद्ध में फंसने के कारण भारत से भरोसेमंद पार्टनर कोई दूसरा नहीं है. भारतीय हथियारों की क्वालिटी भी उच्च स्तर की है और कीमत भी कम है. अगर प्रलय डील को मंजूरी मिल जाती है तो आर्मेनिया इस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार बन जाएगा. (प्रतीकात्मक AI इमेज)