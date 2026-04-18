स्पेस एजेंसीज लगातार इस पर काम कर रही हैं

साल 1969 में अपोलो 12 मिशन के दौरान बिजली गिरने से अंतरिक्ष यान के उपकरण क्षणिक रूप से बंद हो गए थे, लेकिन यात्रियों ने स्थिति संभाल ली था.नासा के साथ ही अन्य स्पेस एजेंसीज लगातार इस पर काम कर रही हैं. पिछले दशकों में बिजली अध्ययन में काफी प्रगति हुई है. ऐसे में वैज्ञानिक बादलों के अंदर होने वाली बिजली (जो कुल गतिविधि का 75% है) को भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं. वहीं, नासा का डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए उपलब्ध है, जिससे वायुमंडलीय विज्ञान में नई खोजें हो रही हैं. (इनपुट एजेंसी से)