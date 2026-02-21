क्या है वजन बढ़ने से कनेक्शन?
थायरॉयड आज की बिगड़ी जीवनशैली का नतीजा है, जिसकी वजह से महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. थायरॉयड सिर्फ गले की ग्रंथि की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन और हार्मोन संतुलन को भी प्रभावित करता है, जब थायरॉयड ग्रंथि ठीक तरीके से हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती है, तब हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म की स्थिति बनती है. आज हम हाइपोथायरायडिज्म की स्थिति के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उसका वजन बढ़ने से क्या कनेक्शन है