क्या है क्वांटम फिजिक्स थ्योरी?

अमेरिका की टूलेन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए सोने का एक और गहरा रहस्य खोजा है. वैज्ञानिकों ने पाया कि सोने की चमक के पीछे सिर्फ उसकी केमिस्ट्री ही नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है. इस रिसर्च के मुताबिक सोने की सतह पर मौजूद एटॉमिक प्राकृतिक रूप से खुद को एक ऐसे सुरक्षात्मक पैटर्न में सजा लेते हैं, जो ऑक्सीजन को अंदर घुसने ही नहीं देता. यह सुरक्षा चक्र ऑक्सीजन की रिएक्शन करने की क्षमता को 1 अरब से लेकर 1 ट्रिलियन गुना तक कम कर देता है. यानी सोना खुद ही परमाणु के स्तर पर अपनी सुरक्षा करता है.