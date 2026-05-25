100% खरा नहीं हो सकता सोना
असल में आपका सोना कितना ही वजनदार क्यों न हो, वह 100% खरा नहीं हो सकता. सोना इतना सॉफ्ट मेटल है कि बिना मिलावट के इससे गहने बन ही नहीं सकते. सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेट (K) यूनिट का इस्तेमाल करते हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) की वेबसाइट के अनुसार 6 कैटेगरी में ही गोल्ड जूलरी की हॉलमार्किंग होती है. ये कैटेगरी हैं-14K, 18K, 20K, 22K, 23K, 24K. हम चाहे कितने ही कैरेट का गोल्ड खरीदे, साल दर साल रखने पर भी इसकी चमक वैसी ही बनी रहती है. क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?