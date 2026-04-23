क्या है कारण?

अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? तो चलिए हम बताते हैं, दरअसल में इसके पीछे को जादू नहीं बल्कि विज्ञान और फ्रीजिंग प्रोसेस है. घर की बर्फ सफेद (Cloudy) क्यों होती है? जब हम घर पर फ्रिज में पानी को आइस ट्रे में डालकर रखते हैं तो यहां बर्फ चारों तरफ से एक साथ जमती है, ऐसे में पानी में घुली हुई हवा, मिनरल्स (जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम) और छोटी-छोटी अशुद्धियां होती हैं. जब बर्फ बाहर से अंदर की तरफ जमती है तो ये हवा के बुलबुले और खनिज बीच में आ जाते हैं. आखिर में ये सब बीच में आ जाते हैं, जिससे छोटे-छोटे बुलबुले और दरारें बन जाती हैं. इसलिए बर्फ सफेद और धुंधली दिखती है