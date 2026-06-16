अभी कितना चल रहा इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस?

इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4.8% गिरकर 83.18 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है. ग्लोबल बेंचमार्क माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) भी 4.57% की कमजोरी के साथ 83.34 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. कुछ हफ्ते पहले तक ब्रेंट क्रूड 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, ऐसे में मौजूदा गिरावट को बाजार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. कुछ हफ्ते पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी. युद्ध शुरू होने से पहले इसकी कीमत 70 डॉलर के करीब थी.