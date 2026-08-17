AC 3-Tier ने FY25 में कमाया ₹3,645 करोड़ का मुनाफा
भारतीय रेलवे की यात्री सेवाओं में AC 3-Tier सबसे मजबूत कमाई वाले वर्गों में शामिल है. FY25 में इस श्रेणी ने करीब ₹3,645.44 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया. FY24 में यह आंकड़ा करीब ₹2,501.07 करोड़ था, जबकि FY23 में करीब ₹3,300.08 करोड़ का लाभ हुआ था. यानी पिछले तीन वित्तीय वर्षों में AC 3-Tier लगातार मुनाफे में रहा है. इसके मुकाबले ऑर्डिनरी क्लास में FY25 के दौरान ₹20,705.94 करोड़ का घाटा दर्ज हुआ. फर्स्ट क्लास में भी करीब ₹48.77 करोड़ का नुकसान हुआ. ये आंकड़े रेलवे के सामने मौजूद आर्थिक चुनौती को दिखाते हैं. एक तरफ रेलवे को सभी आय वर्गों के यात्रियों को सस्ती सेवा देनी होती है, दूसरी तरफ प्रीमियम श्रेणियां ऐसी आय पैदा करती हैं जिससे यात्री कारोबार की आर्थिक स्थिति को कुछ सहारा मिलता है.