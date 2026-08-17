शताब्दी से ज्यादा किराया, लेकिन यात्रियों की मांग कायम

वंदे भारत का किराया कई मामलों में शताब्दी की तुलना में प्रीमियम है. इसके बावजूद यात्रियों की मांग लगातार बनी हुई है. शताब्दी ट्रेनों में 2018 से डायनेमिक फेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वंदे भारत अपनी तेज गति, आधुनिक कोच, बेहतर सुविधाओं और कम यात्रा समय के कारण अलग प्रीमियम पोजिशनिंग रखती है. इसका मतलब है कि रेलवे के सामने ऐसे यात्रियों का एक वर्ग मौजूद है जो केवल कम किराए को प्राथमिकता नहीं देता. वह समय बचाने और आरामदायक यात्रा के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार है. यही कारण है कि वंदे भारत का विस्तार केवल ट्रेन की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं है. यह रेलवे के यात्री कारोबार में एक ऐसे बाजार को बढ़ाने की कोशिश भी है, जहां ज्यादा किराया और बेहतर सेवा के बीच संतुलन बनाया जा सके.