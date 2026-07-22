समुद्री व्यापार पर भी बढ़ा संकट
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर होर्मुज स्ट्रेट, लाल सागर और काला सागर जैसे समुद्री रास्तों पर तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ नाविकों तक सीमित नहीं रहेगा. तेल, गैस, खाद्यान्न और दूसरे जरूरी सामानों की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत के आयात-निर्यात पर भी पड़ेगा. यानी समुद्र में छिड़ी यह जंग अब सिर्फ देशों की नहीं, बल्कि उन हजारों भारतीय परिवारों की भी लड़ाई बन चुकी है, जिनके अपने लोग रोजी-रोटी के लिए इन खतरनाक समुद्री रास्तों पर सफर करने को मजबूर हैं.