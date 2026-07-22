हाल में हुए हमलों पर एक नजर

10 जून को ओमान तट के पास MT Settebello पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत हुई.10 जुलाई को MT MKD Vyom पर हमला हुआ. इसमें एक भारतीय नाविक की जान गई. 14 जुलाई को होर्मुज स्ट्रेट के पास MT Al Bahiyah और MT Mombasa पर हमला. इसमें एक भारतीय की मौत हुई. 9 लोग घायल हुए. MT Safesea Vishnu पर हमले में 2 भारतीय मारे गए.इसी दिन GFS Galaxy पर हमला हुआ. इसमें एक और भारतीय की मौत हुई. 19 जुलाई को यूक्रेन के ओडेसा से रवाना हो रहे MV Golden Leo पर रूसी मिसाइल हमला हुआ. इसमें 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई.