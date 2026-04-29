Why Iran Hormuz Island Turns Blood Red After Rain Know Reason And Science Behind Its Red Colour 8396738
ईरान के होर्मुज का रंग रातोंरात हुआ खून जैसा लाल, समुद्र के खूनी रंग ने दुनिया को चौंका दिया, वहां क्या हुआ ऐसा खेल
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से शायद ही कोई होगा, जो वाकिफ नहीं होगा. पानी में मौजूद इस रास्ते ने अपनी अहमियत खुद बयां कर दी है. हम लोग जो कि इतनी दूर रह रहे हैं, ये हमारे लिए भी बेहद अहम है. लेकिन अब ये वहां हो रहे युद्ध की वजह से चर्चा में नहीं है. अब इसकी वजह कुछ और ही है, जानिए क्या...