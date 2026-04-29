समुद्री का पानी गहरे लाल रंग में बदल गया

क्या आपने कभी ऐसा समुद्र देखा है जो खून जैसा लाल हो जाए? ईरान का Hormuz Island इन दिनों अब इसी वजह से भी दुनिया भर में चर्चा में है. हाल ही में इस समुद्री का पानी गहरे लाल रंग में बदल गया. सोशल मीडिया पर यहां की वायरल तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया. जानिए इसके पीछे क्या रहस्य है.