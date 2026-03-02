किनके लिए किया जाता है खाड़ी देश शब्द का इस्तेमाल?

कन्फ्यूजन सिर्फ मिडिल ईस्ट को लेकर ही नहीं, बल्कि गल्फ यानी खाड़ी देशों को लेकर भी है. खाड़ी उस जगह को बोला जाता है, जहां समुद्री पानी सागर या महासागर से तो जुड़ी हो, लेकिन जिसके इर्द-गिर्द काफी हद तक धरती का घेरा हो. पश्चिमी एशिया में स्थित देशों को खाड़ी देश कहा गया है, क्योंकि इनकी समुद्री सीमा खाड़ी से लगती है. ये देश फारस की खाड़ी (Persian Gulf) के आसपास बसे हुए हैं. यहां पर तेल और गैस के बड़े भंडार हैं, जिस वजह से ये देश पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं. खाड़ी देशों में बहरीन, कुवैत, ओमान,कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इराक शामिल हैं. देखा जाए तो ईरान भी खाड़ी देशों में गिना जा सकता है, लेकिन कुछ राजनीतिक और भूगोलिक कारणों की वजह से वह खाड़ी देशों में शामिल नहीं है. ईरान खाड़ी देशों के समूह खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का भी हिस्सा नहीं है.