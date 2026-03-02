अरब देश में कौन-कौन?
सवाल उठता है कि नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में आने वाले कुछ देशों को अलग से अरब देश क्यों कहकर बुलाया जाता है. असल में इसका कनेक्शन अरबी भाषा से है. वो देश अरब देश कहलाए गए हैं, जिनकी मुख्य भाषा अरबी है. इन देशों की पहचान अरब सभ्यता से होती है. आज जिन देशों को 'अरब देश' कहा जाता है, वे मुख्य रूप से मध्य पूर्व और और उत्तर अफ्रीका (North Africa) में स्थित हैं. अरब देश मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में स्थित 19 देश हैं, जिनमें से अधिकांश आबादी जातीय अरब मूल की है या अरबी भाषा बोलती है. सऊदी अरब, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, सूडान जैसे देश अरब देश कहलाते हैं.