यहां मौजूद प्रमुख यंत्र और उनका काम
thebetterindia.com के मुताबिक, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने कुल पांच ऐसी वेधशालाएं बनवाईं - दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा. वे पूर्वी और पश्चिमी दोनों खगोल प्रणालियों के विद्वान थे. उन्होंने नाजुक धातु की बजाय मजबूत पत्थरों के बड़े-बड़े यंत्र चुने ताकि माप अधिक सटीक हो. दिल्ली का जंतर मंतर 1724 में पूरा हुआ. जंतर मंतर में 19 से ज्यादा यंत्र हैं, जैसे सम्राट यंत्र (सबसे बड़ा, समय और सूर्य की स्थिति बताता है), जय प्रकाश यंत्र (तारों की स्थिति मापता है) और राम यंत्र आदि.