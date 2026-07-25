'जंतर मंतर' नाम

दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे हैं. यह जगह सदियों से लोकतंत्र की आवाज का केंद्र रही है, लेकिन इसका नाम और इतिहास इससे कहीं गहरा है. 'जंतर मंतर' नाम संस्कृत के 'यंत्र' और 'मंत्र' शब्दों का अपभ्रंश (बदला हुआ रूप) है. पुराने समय में बोलचाल की भाषा में यह 'यंत्र मंत्र' से बदलकर 'जंतर मंतर' हो गया. जंतर मंतर नाम की उत्पत्तिजंतर मंतर नाम संस्कृत के दो शब्दों 'यंत्र' (yantra) और 'मंत्रणा' (mantrana) से मिलकर बना है.