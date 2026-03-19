पाचन तंत्र को मिलता है आराम-

दरअसल, नवरात्रि ऐसे वक्त पर आती है, जब मौसम बदल रहा होता है. इस बदलाव का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है. आयुर्वेद के अनुसार, इस दौरान शरीर में वात और पित्त दोष असंतुलित हो सकते हैं, जिससे पाचन कमजोर होता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में जब हम नवरात्रि में व्रत रखते हैं और हल्का, सात्विक भोजन जैसे फल, कुट्टू, सिंघाड़ा, दही या साबूदाना खाते हैं, तो हमारा पाचन तंत्र थोड़ा आराम पाता है. रोज-रोज भारी, तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से जो दबाव बनता है, वह कम हो जाता है. इससे शरीर को खुद को ठीक करने का समय मिलता है