क्या भारत में कहीं कच्चे तेल का भंडार मिला है?

भारत अपनी जरूरत का करीब 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, लेकिन देश के कई राज्यों और समुद्री क्षेत्रों में तेल का उत्पादन भी होता है. मुंबई हाई (महाराष्ट्र तट) भारत का सबसे बड़ा ऑफशोर (समुद्र में) तेल क्षेत्र है. इसे 1974 में खोजा गया था. देश के घरेलू तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है. राजस्थान का बाड़मेर भारत की सबसे बड़ी ऑनशोर (जमीन पर) तेल खोजों में से एक है. यहां मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या जैसे बड़े तेल क्षेत्र हैं. इस खोज ने राजस्थान को भारत के प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों में शामिल कर दिया. इसके अलावा भारत में सबसे पहले तेल की खोज असम के डिगबोई में हुई थी. डिगबोई रिफाइनरी एशिया की सबसे पुरानी चालू रिफाइनरियों में गिनी जाती है. असम के डुलियाजन, मोरान और नाहरकटिया भी प्रमुख तेल क्षेत्र हैं.