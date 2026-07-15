रेगिस्तान और ध्रुवीय इलाकों में तेल के भंडार क्यों?
दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों का नक्शा देखें, तो एक दिलचस्प बात सामने आती है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, UAE और लीबिया जैसे रेगिस्तानी देशों के पास तेल के विशाल भंडार हैं. वहीं, दूसरी ओर रूस का साइबेरिया, अमेरिका का अलास्का और कनाडा का आर्कटिक क्षेत्र भी तेल और प्राकृतिक गैस से मालामाल है. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर धरती का सबसे कीमती फ्यूल तपते रेगिस्तान में क्यों मिलता है या फिर बर्फ से ढके ध्रुवीय इलाकों में ही क्यों पाया जाता है?