सिर्फ साल नहीं, महीनों के नाम भी अलग हैं
नेपाल के कैलेंडर में साल की संख्या के साथ महीनों का सिस्टम भी ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है. बिक्रम संवत के महीनों में बैशाख, जेठ, असार, श्रावण, भाद्र, आशोज, कार्तिक, मंसिर, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत शामिल हैं. 2083 बीएस के आधिकारिक रिकॉर्ड में 14 अप्रैल 2026 को बैशाख 1 और 29 मई 2026 को जेठ 15 दर्ज किया गया है. इसी तरह 25 दिसंबर 2026 को पौष 10, 2083 बताया गया है. इससे साफ होता है कि नेपाल में तारीख लिखते समय सिर्फ साल ही नहीं, बल्कि महीनों के नाम और उनकी तारीखों की गणना भी ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग होती है.