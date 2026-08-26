नेपाल में 2026 नहीं, 2083 क्यों?

दूसरी तरफ नेपाल से जुड़ी एक और बात लोगों का ध्यान खींचती है. दुनिया के ज्यादातर देशों में इस समय साल 2026 चल रहा है, जबकि नेपाल के आधिकारिक कैलेंडर में 2083 बीएस यानी बिक्रम संवत का साल चल रहा है. नेपाल सरकार से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों में 2083 बीएस की अवधि 14 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2027 तक दी गई है. नेपाल के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने भी 2083 बीएस के लिए यही अवधि दर्ज की है. इसका मतलब यह नहीं है कि नेपाल सचमुच दुनिया से 57 साल आगे पहुंच गया है. दरअसल, नेपाल में इस्तेमाल होने वाली साल की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर से अलग है. इसलिए एक ही दिन को दोनों कैलेंडर में अलग-अलग साल और तारीख के रूप में लिखा जा सकता है.