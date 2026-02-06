Why Kerala Is Known As Spice Garden Here British First Tasted The True Flavor Of Spices Know How Many Different Types Of Spices Grow Here 8294929
भारत के किस शहर को कहा जाता है 'मसालों का बगान'? अंग्रेजों ने पहली बार यहीं चखा था मसालों का असली स्वाद, जानें कौन-कौन से स्पाइसेज उगते हैं यहां
Spice garden of India: केरल को मसालों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां दुनिया के सबसे बेहतरीन काली मिर्च, इलायची और दालचीनी की पैदावार होती है. अंग्रेजों के आगमन से लेकर आज के आधुनिक रसोई घरों तक, केरल के मसालों ने दुनिया को स्वाद और सुगंध का नया अर्थ दिया है. आइये जानते हैं इस बारे में..