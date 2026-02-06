जब अंग्रेजों ने पहली बार चखा भारतीय मसालों का स्वाद

केरल के मसालों के लालच में ही विदेशी व्यापारी यहां खिंचे चले आए. पुर्तगालियों के बाद जब अंग्रेज यहां आए, तो काली मिर्च (जिसे काला सोना कहा जाता था) के स्वाद ने वैश्विक व्यापार की दिशा ही बदल दी और भारत के औपनिवेशिक इतिहास की नींव पड़ी.