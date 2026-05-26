इंडियन हेयर की मांग-

आपको बता दें पूरी दुनिया में भारतीय लंबे, काले और स्वस्थ बालों की खूब मांग है, ये काफी अच्छे पैसों में बिकते हैं. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) इन बालों की ई-नीलामी (e-auction) करता है. खरीदार मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय बाजार से आते हैं, इससे विग (wig) और हेयर एक्सटेंशन बनते हैं. ये बाल यूरोप, अमेरिका, चीन, अफ्रीका आदि देशों में निर्यात होते हैं. हॉलीवुड, फैशन इंडस्ट्री और मेडिकल/कॉस्मेटिक में भी इनका उपयोग होता है. भारतीय बाल प्राकृतिक, मजबूत और अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं, इसलिए ग्लोबल मार्केट में इनकी बड़ी डिमांड है.