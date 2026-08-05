भारत में Mercedes इतनी महंगी क्यों हो जाती है?
भारत में Mercedes-Benz की कीमत केवल कार की लागत से तय नहीं होती. इसके साथ आयात शुल्क, GST, लग्जरी सेस, रजिस्ट्रेशन फीस और बीमा जैसी कई अतिरिक्त लागतें जुड़ जाती हैं, जिन मॉडलों के पार्ट्स विदेश से आते हैं, उन पर भी कस्टम ड्यूटी लगती है. यही वजह है कि जर्मनी में जिस कार की कीमत करीब 55 से 60 लाख रुपये के बराबर होती है, वही भारत में 80 लाख रुपये या उससे ज्यादा की एक्स-शोरूम कीमत पर बिकती है. ऑन-रोड कीमत तो कई शहरों में इससे भी ज्यादा हो जाती है. इसलिए दोनों देशों के बीच कीमत में बड़ा अंतर दिखाई देता है.