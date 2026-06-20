रूस और अमेरिका के यान

अंतरिक्ष में जाने के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है सुरक्षित वापसी और लैंडिंग. रूस (पूर्व सोवियत संघ) और अमेरिका के नासा ने इस समस्या को हल करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए हैं. अब सवाल ये है कि दोनों देशों ने अलग-अलग रास्ते क्यों अपनाए. slashgear.com में छपी रिपोर्ट में इस पर विस्तार से बात की गई है. इसमें बताया गया है कि यान की लैंडिंग पूरी तरह से भौगोलिक परिस्थितियों और तकनीकी रणनीति पर आधारित हैं. अंतरिक्ष मिशनों में सिर्फ तकनीक का फर्क नहीं है, बल्कि उनकी भूगोल, संसाधन और सुरक्षा रणनीति का भी परिणाम है. रूस ने 'जमीन पर लैंडिंग' को प्राथमिकता दी, जबकि नासा ने 'समुद्र में लैंडिंग' को ज्यादा सुरक्षित माना.