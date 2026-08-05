जंग में तेल कंपनियों की लगी लॉटरी

अमेरिका-इजरायल और ईरान की जंग को 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है. जंग शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और दुनियाभर में इसका असर हुआ. कच्चे तेल और LPG गैस की सप्लाई के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा. कई देश तो बूंद-बूंद पेट्रोल के लिए भी तरस गए. इस दौरान अप्रैल से जून के बीच दुनिया की 6 सबसे बड़ी तेल कंपनियों ने रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया है. अल जजीरा की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. कुल मुनाफे की यह रकम करीब 7.7 लाख करोड़ रुपये होती है, जो भारत के पूरे साल के रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है.