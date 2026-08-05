3 लाख करोड़ रुपये कितना बड़ा आंकड़ा?
33.4 अरब डॉलर की रकम करीब 3.05 लाख करोड़ रुपये बैठती है. यह सिर्फ तीन महीने का मुनाफा है. सऊदी आरामको का 3 महीने का मुनाफा 4 देशों के सालाना बजट से भी ज्यादा है. वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक, नेपाल का एनुअल बजट लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. श्रीलंका का सालाना सरकारी खर्च करीब 2.5-2.8 लाख करोड़ रुपये के दायरे में है. भूटान का पूरा सालाना बजट 6,000-7,000 करोड़ रुपये के आसपास है. मालदीव का सालाना बजट लगभग 35,000-40,000 करोड़ रुपये है. यानी Saudi Aramco ने महज 3 महीने में जितना मुनाफा कमाया, उससे नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों का पूरा सरकारी खर्च चलाया जा सकता है.