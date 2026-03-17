अफगानिस्तान-पाकिस्तान में जंग की मुख्य वजह

दोनों देशों के बीच जंग की सबसे बड़ी वजह डूरंड लाइन को लेकर छिड़ा सीमा विवाद है. इसके अलावा, दोनों देश एक-दूसरे पर आतंकी गुटों के जरिए सीमा में हस्तक्षेप बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं. पाकिस्तान का दावा है कि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा है, जबकि अफगानिस्तान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है.