Why Pakistan Continuously Aiming Nearby Kabul Airport Know Afghanistan All Operational Airport List Here 8345439
अफगानिस्तान में कितने ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट? जानें काबुल हवाई अड्डे को ही पाकिस्तान क्यों बना रहा निशाना
Pakistan Kabul Airstrikes: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास बने नशा मुक्ति अस्पताल सहित जगहों पर टार्गेटेड अटैक किए. बकौल, अफगानिस्तार सरकार इस हमले में 400 लोगों की मौत और 250 से ज्यादा लोग घायल हैं. दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में पाकिस्तान लगातार एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों को टार्गेट कर रहा है. आइये जानते हैं कि अफगानिस्तान में कितने एयरपोर्ट हैं....