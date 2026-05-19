कौन से शहर दिन में गर्म रहते हैं
द अर्थ डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, शोध में पता चला है कि ठंडे क्षेत्रों में दिन के समय अतिरिक्त गर्मी (अर्बन हीट) की समस्या है. दिन के समय शहरी हीटिंग सबसे ज्यादा उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका, यूरोप के कुछ हिस्सों और पूर्वी एशिया में थी. इन शहरों में तापमान आस-पास के इलाकों से लगभग 1 डिग्री फारेनहाइट (0.5 डिग्री सेल्सियस) ज्यादा गर्म था. शोधकर्ताओं के मुताबिक गीले और ठंडे इलाकों में, गांव की जमीन पौधों के जरिए गर्मी निकालती है. शहर, जो डामर से ढका हुआ है, ऐसा नहीं कर सकता है. इसलिए ये शहर दिन में गर्म रहते हैं.