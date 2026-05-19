टीबीटी और वर्ल्ड अर्बन हीट मैप

एनालिसिस से एक नया मेट्रिक सामने आया जिसे टीम TBE कहती है, आस-पास के बने हुए माहौल का थर्मल इम्पैक्ट. TBE यह मापता है कि किसी दिए गए पॉइंट के पास की इमारतें लोकल क्लाइमेट से पहले से होने वाली गर्मी के अलावा कितनी ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं. 2,213 शहरों मेंसे हर एक को एक दिन का वैल्यू और एक रात का वैल्यू मिला. उन नंबरों से निकले दो मैप बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते. पूरे डेटासेट में, लगभग 11 फीसदी शहर दिन में ज़्यादा गर्मी वाले टियर में आते हैं. लगभग 7 प्रतिशत लोग रात के ज्यादा तापमान वाले ब्रैकेट में आए.