Why This Destination Is A Top Pick For Travellers Why Is It Also The Best Destination For Indians Tourists 35 Lakh Tourists Arrived In Just Four Days 8262052
दुनिया के इस देश में ही क्यों जा रहे सबसे ज्यादा टूरिस्ट! भारतीयों के लिए भी क्यों है बेस्ट डेस्टिनेशन? बीते 4 दिन में पहुंचे 35 लाख पर्यटक
Best Tourist destination In World: वियतनाम के लिए टूरिज्म के लिहाज से साल 2025 काफी अच्छा रहा, जो उसे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे तेजी से ठीक होने वाले और सबसे ज्यादा डिमांड वाले डेस्टिनेशंस में शामिल करता है.