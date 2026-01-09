सबसे ज्यादा पहुंच रहे टूरिस्ट

Best Tourist destination In World: दुनिया में एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा लोग छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं. देश का नाम वियतनाम है और यह भारतीयों के लिए भी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है. वियतनाम ने टूरिज्म के मामले में साल की बेहतरीन शुरुआत की है. नए साल की छुट्टियों के दौरान देश में अब तक की सबसे ज़्यादा भीड़ देखी गई.