30 जुलाई को 3,000 लोगों के पार करने की रिपोर्ट्स
theguardian.com के मुताबिक, 30 जुलाई 2026 को स्पेन के सेउटा में हजारों प्रवासी मोरक्को से पहुंचे. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में 1,500 से ज्यादा लोग समुद्र के रास्ते पहुंचे, जिनमें वयस्क और नाबालिग बच्चे दोनों शामिल हैं. 30 जुलाई को अकेले 2,000 से 3,000 लोगों के पार करने की रिपोर्ट्स हैं. ज्यादातर लोग तैरकर टारजाल ब्रेकवाटर के आसपास पहुंचे, कुछ ने सीमा की बाड़ फांदी. अधिकतर युवा मोरक्को के पुरुष हैं, कुछ अल्जीरिया के भी. सेउटा के राष्ट्रपति Juan Jesús Vivas ने इसे “मानवीय और सामाजिक आपातकाल” बताया.