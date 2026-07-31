स्पेन की सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला

जुलाई 2026 में स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि समुद्र के रास्ते सेउटा पहुंचने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस मोरक्को नहीं भेजा जा सकता. उन्हें कानूनी प्रक्रिया (due process) का अधिकार है. जमीन से फेंस पार करने वालों को तुरंत वापस भेजा जा सकता है, लेकिन समुद्र से आने वालों को नहीं.सोर्स: इस फैसले का फायदा उठाते हुए तस्कर (smugglers/mafias) ने लोगों को प्रोत्साहित किया. कई लोग वेटसूट और फ्लोटेशन डिवाइस इस्तेमाल करके तैरकर आए. मोरक्को के युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है. 15-25 साल के करीब 15 लाख युवा न पढ़ रहे हैं, न काम कर रहे हैं. लोग बेहतर नौकरी, कमाई और यूरोप में जीवन की तलाश में जोखिम उठा रहे हैं. गर्मियों के मौसम में अच्छी समुद्री स्थिति भी क्रॉसिंग बढ़ाती है. (ALL IMAGES, YT VIDEO SS)