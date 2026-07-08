कमजोर मिट्टी की परत

ScienceDaily में छपी खबर के अनुसार, जापान की खतरनाक सुनामी के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च शुरू की गई. इसमें पाया कि जापान ट्रेंच के नीचे एक बहुत पतली और नरम मिट्टी की परत मिली है. यह परत क्ले यानी चिकनी मिट्टी से बनी हुई है और बहुत फिसलन भरी होती है. यह समुद्र तल के ठीक नीचे मौजूद है और दिखने में छोटी है लेकिन असर बहुत बड़ा है. इसी कमजोर परत ने भूकंप के दौरान फॉल्ट को तेजी से टूटने में मदद की. यही कारण बना कि वहां भूकंप का असर सतह तक पहुंच गया और सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक बन गया.