जापान की खतरनाक सुनामी
जापान सबसे ज्यादा भूकंप की मार झेलने वाले देशों में से एक है. साल 2011 में जापान में आया भूकंप और सुनामी दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक आपदाओं में से एक था. अब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे छिपे एक बड़े कारण का पता लगाया है. यह सिर्फ एक सामान्य भूकंप नहीं था, बल्कि इसकी ताकत और असर बहुत ज्यादा था. इस घटना में करीब 20,000 लोगों की जान गई और भारी नुकसान हुआ. नई रिसर्च से पता चला है कि समुद्र के नीचे छिपी एक खास परत ने इसे इतना विनाशकारी बना दिया. इस रिसर्च ने हर किसी के होश उड़ा दिए हैं.