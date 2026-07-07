क्या है एल नीनो

एल नीनो दरअसल प्रशांत महासागर के पानी के सामान्य से ज्यादा गर्म होने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. मगर जब यह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, तो इसे Super El Niño कहा जाता है. ऐसा होने से पूरा दुनिया का मौसम बिगड़ने का खतरा बना रहता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर यह मजबूत हुआ तो कई देशों में तापमान नए रिकॉर्ड बना सकता है. इसका असर खेती पर भी पड़ सकता है. ज्यादा गर्मी और अधिक बारिश की वजह से फसलों को नुकसान होने का खतरा रहता है. कई इलाकों में पानी की कमी हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. इससे खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं.