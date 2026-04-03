294 परमाणु विस्फोटक लगाने का प्रस्ताव

62 साल पहले 1964 में राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने 'अटलांटिक-पैसिफिक इंटरओशनिक कैनाल स्टडी कमीशन' की नियुक्ति की, ताकि यह तय किया जा सके कि दोनों महासागरों के बीच एक समुद्री रास्ता बनाने के लिए परमाणु विस्फोटों का इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी. बाद में, पांच सिविलियन कमिश्नरों ने दो रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया: एक पूर्वी पनामा में और दूसरा पश्चिमी कोलंबिया में. पनामा वाला रास्ता डारिएन इस्थमस की जंगली नदी घाटियों से होकर गुजरता था. इस इलाके की खुदाई करने के लिए, इंजीनियरों ने रास्ते के किनारे 294 परमाणु विस्फोटक लगाने का प्रस्ताव दिया. इसमें 166.4 मिलियन टन TNT के बराबर विस्फोटक शक्ति का इस्तेमाल होना था.