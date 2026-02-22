इन 5 फ्रैंचाइजियों में भारत की पावर

ओवल इन्विंसिबल (अंबानी परिवार 49%), मैनचेस्टर ऑरिजनल्स (RPSG ग्रुप 70%), नॉर्दन सुपरचार्जर्स (सन ग्रुप 100%), वेल्स फायर (संजय गोविल 49%) और सदर्न ब्रेव (GMR ग्रुप 49%) जैसी 5 फ्रैंचाइजियों में भारतीय कंपनियों या बिजनेसमैन का निवेश है. इसके चलते पाकिस्तान की चिंता करने वाले कई जानकार मान रहे हैं कि सभी मिलकर द हंड्रेड से पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बहिष्कार कर सकती हैं और नीलामी में किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाएंगी. यह नीलामी टी20 वर्ल्ड कप के बाद मार्च में आयोजित होगी. (तस्वीर: Instagram से)