जल्दी नहीं गलता है मटन-

नॉनवेज लर्वस को मटन मिल जाए तो उनकी बल्ले-बल्ले हो जाती है, ये कहीं बाहर भी जाते हैं तो मटन (बकरे का गोश्त) खाना पसंद करते हैं. छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को इसका स्वाद लाजवाब लगता है. हालांकि जब इसे बनाने की बारी आती है तो आफत आ जाती है, इसके पीछे की वजह है ये जल्दी गलता नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मटन बनाते हैं तो ये जल्दी गलता नहीं है, यहां तक की 10-12 सीटी लगाने के बावजूद भी ये वैसे का वैसा ही रखा रहता है. ऐसे में ये रेशेदार हो जाता है और चबाने में मुश्किल लगता है