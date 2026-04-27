ATM से PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं?

नई प्रोसेस में EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक स्पेशल ATM कार्ड जारी करेगा. ये कार्ड PF अकाउंट से लिंक होगा. इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर्स ATM मशीनों से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे. PF का पैसा निकालने के लिए आपको EPFO से अप्रूप्ड ATM पर ही विजिट करना होगा. अप्रूप्ड ATM की लिस्ट जल्द ही जारी की जाएगी. ATM पर आपको अपने EPFO ​​यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े कार्ड का इस्तेमाल करना होगा. ATM मशीन पर आपको अपना पिन डालकर विदड्रॉ ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा. इसके बाद उस रकम को चुनना होगा, जो आप निकालना चाहते हैं. प्रॉसेस करते ही आप ATM से अपनी जरूरत के हिसाब से PF का पैसा निकाल सकेंगे.