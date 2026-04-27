1/10 सैलरीड क्लास के लिए PF एक बड़ा सपोर्ट सैलरीड क्लास के लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड यानी PF बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. इमरजेंसी के वक्त PF का पैसा आपके काम आता है. अभी ऑनलाइन मोड से PF का पैसा निकालने में 7 से 10 दिन लगते हैं, ऑफलाइन मोड पर पैसे के लिए एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है. सरकार अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सब्सक्राइबर्स को अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) अकाउंट का पैसा सीधे UPI पेमेंट ऐप से निकालने की सुविधा देने जा रही है. इसके तहत EPFO का नया मोबाइल ऐप EPFO 3.0 लाया जा रहा है.