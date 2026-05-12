नॉट टर्नड अप नियम

जब कोई यात्री चार्ट में दिए गए बोर्डिंग स्टेशन पर मौजूद नहीं होता, तो टीटीई उसे No Show या Not Turned Up मार्क कर देता है. इसका मतलब है कि यात्री यात्रा नहीं कर रहा है. यात्री के ना होने की वजह से सीट को खाली मानकर उसे जरूरतमंद यात्री को अलॉट किया जा सकता है.