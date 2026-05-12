Woman Confirmed Ticket Tte Fines 2560 Rupees Know Indian Railways Boarding Station Not Turned Up Rules Ticket Hone Par Kyun Laga Fine 8411476
कंफर्म टिकट होने पर भी महिला को 2560 रुपये भरना पड़ा फाइन, जानें TTE ट्रेन में किन नियमों के अनदेखी के चलते लगाया जुर्माना
Indian Railways boarding station rules: कन्फर्म टिकट होने के बावजूद एक महिला को 2,560 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा क्योंकि उन्होंने ट्रेन पकड़ने में रेलवे के नियमों की अनदेखी की थी. रेलवे नियमों के अनुसार, अगर आप अपने बोर्डिंग पॉइंट पर नहीं मिलते, तो आपकी सीट किसी और को अलॉट की जा सकती है.