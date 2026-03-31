डॉग स्कूलों का बढ़ रहा ट्रेंड

डॉग्स की ग्रूमिंग के लिए चीन में डॉग्स स्कूलों का ट्रेंड खूब जोर पकड़ रहा है. यह सुविधा यहां एक फुल-सर्विस सेंटर की तरह काम करती है, जहां ग्रूमिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, सफाई और ट्रेनिंग के साथ-साथ पालतू जानवरों के लिए व्यवस्थित सोशलाइजेशन भी कराया जाता है. इतना ही नहीं डॉग्स के मालिक स्कूल से दूर रहकर भी अपने प्रिय डॉग्स पर लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए किसी भी समय नजर रख सकते हैं. ताओताओ को भी अपने डॉग के लिए स्कूल के इन सुविधाओं ने इम्प्रेस कर दिया और उन्होंने अपने 6 महीने के सेमोयेड (डॉग का नाम) का एडमिशन करा दिया. (तस्वीर: unsplash.com से)