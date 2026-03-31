चीन के शंघाई में है डॉग का स्कूल, KG में एडमिशन
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डॉग स्कूल चलाने वालों ने डॉग के प्रशिक्षण के लिए खास कोर्स डिजाइन किया है. इस सेवा के लिए उन्होंने इसे प्रीमियम पेट किंडरगार्टन (PPKG) का नाम दिया. इस क्लास में वह डॉग को कई खास ढंग से ग्रूम करते हैं. इसलिए ही इस खास स्कूल की फीस लाखों रुपयों में है- यह स्कूल डॉग्स को पर्सनैलिटी असेसमेंट, बीहेवीयर ट्रेनिंग सेशन, सोशल एक्टीविटीज और यहां तक कि कुत्तों के लिए 'स्कूल बस' जैसी पिकअप और ड्रॉप-ऑफ सेवा भी शामिल है. इसके अलावा डॉग्स की डाइट का चार्ज अलग से लिया जाता है. (तस्वीर: unsplash.com से)