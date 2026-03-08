मलाला यूसुफजई

पाकिस्तान की मलाला ने लड़कियों की शिक्षा के अधिकार के लिए तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई. 15 साल की उम्र में उन पर हमला हुआ, लेकिन वे बच गईं और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सबसे युवा शख्सियत बनीं. आज वे मलाला फंड के जरिए दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं.