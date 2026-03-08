Womens Day Special These 10 Women Fought Hard For Womens Rights Know Who Did What Including Mother Teresa To Ips Kiran Bedi 8332442
Women's Day Special: महिलाओं के हक के लिए खूब लड़ीं ये 10 महिलाएं, जानिए किसने क्या किया
Women's Day Special: औरतों की ज़िंदगी आदमियों से अलग है. पुरुषों को जो थाली में परेसा हुआ मिला, उसके लिए महिला ने हमेशा संघर्ष किया. घर से लेकर दफ्तर तक हर जगह उसे कमतर आंका गया. घर, समाज में सम्मान तो अलग बात है, प्राइवेट दफ्तरों में नौकरी में मिलने वाली सैलरी में भी पुरुषों का स्केल हाई ही रहता है. खुद को पढ़े लिखे मानने वाले पुरुष आज भी ये झेल नहीं पाते कैसे कोई महिला उनसे बेहतर काम कर सकती है. जिसे जहां मौका मिले महिला का शोषण कर ही रहा है. जो ज़िंदगी आज औरतों के पास है, उसके लिए सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी गईं. ये कहानी उन्हीं लड़ाइयों को लड़ने वाली औरतों की.