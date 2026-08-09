मानसून की हवाओं कैसे होता था इस्तेमाल?

शोधकर्ताओं के मुताबिक, प्राचीन लोग मानसून की हवाओं का फ़ायदा उठाने के लिए श्रीलंका के मध्य पहाड़ी इलाकों में पहाड़ियों की चोटियों पर वूट्ज स्टील बनाते थे. सभी भट्टियां हवा की दिशा में बनी थीं. मानसून की हवा 90 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से चलती हैं. जब आप पहाड़ की चोटी पर होते हैं, तो आपको एक एरोडायनामिक असर महसूस होता है, जहां हवा तेज़ी से ऊपर उठती है और चोटी से टकराती है. दबाव में बदलाव और हवा का स्मूद, व्यवस्थित बहाव एक ऐसी भट्टी बना रहा था जिसकी कल्पना भी पश्चिमी विज्ञान ने नहीं की थी. इससे जो स्टील बनता है, वो दुनिया में सबसे अच्छा होता है. इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने पहाड़ियों पर एक भट्टी भी बनाई और इससे स्टील भी. (photo credit, AI, for representation only)