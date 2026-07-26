फैंसी गोल्ड टॉप्स डिजाइन-2

इस तरह का खूबसूरत डिजाइन सोशल मीडिया पर खूब देखने के लिए मिल रहा है. ये डिजाइन आपको भी जरूर बनवा लेना चाहिए. पैटर्न वाले गोल्ड टॉप्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होते हैं. एक बार कानों में पहनने के बाद हर कोई आपकी जमकर तारीफ करेगा. बाहर के लोग आपको सब देखते ही रह जाएंगे. ये डिजाइन सिंपल होने के साथ बेहद क्लासी दिखाई देते हैं और आपको भीड़ से सबसे हटके दिखाने में भी आपकी मदद करता है. इन्हें 4 से 5 ग्राम गोल्ड में आसानी से बनवाकर आप तैयार करवा सकते हैं. इस तरह के डिजाइन को आप रोजाना पहनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.