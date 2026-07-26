फैंसी गोल्ड टॉप्स डिजाइन-3
ऑफिस और एथनिक दोनों लुक पर सूट करता है, देखने में भी ये काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं. इसको आप सोनर से आसानी से बनवाकर पहन सकते हैं. हर उम्र की महिलाओं पर शानदार ये नजर आता है. अगर आपका भी ऑफिस में कुछ हल्का पहनाने का मन है, तो आप इस डिजाइन को तैयार करवा सकते हैं. ये डिजाइन ऑफिस, मीटिंग, पार्टी और फैमिली फंक्शन हर मौके पर आपके लुक को हटके रखने में मददगार होता है. भारी-भरकम झुमकों की जगह अब 4-5 ग्राम गोल्ड में बनने में इसको बनवाकर पहन सकते हैं. ये डिजाइन आपको काफी ज्यादा स्टाइलिश भी बना देगा.