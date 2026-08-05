DF-41 (चीन)
DF-41 चीन की सबसे आधुनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है. इसकी अनुमानित रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक मानी जाती है, जिससे यह एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक लक्ष्य भेद सकती है. इसकी अधिकतम गति लगभग Mach 25 तक पहुंचने की बात कही जाती है. इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह कई स्वतंत्र परमाणु वारहेड (MIRV) ले जाने में सक्षम मानी जाती है.चीन ने DF-41 को अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का प्रमुख हथियार बनाया है. इसकी लंबी दूरी, तेज रफ्तार और कई वारहेड ले जाने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे घातक रणनीतिक मिसाइलों में शामिल करती है.