अवांगार्ड (रूस)

रूस की अवांगार्ड (Avangard) को दुनिया के सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स में गिना जाता है. यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन है, जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के जरिए लॉन्च किया जाता है. इसके बाद यह वायुमंडल में बेहद ऊंचाई से प्रवेश कर दिशा बदलते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ता है. इसकी अधिकतम गति करीब Mach 27 बताई जाती है, यानी ध्वनि की गति से 27 गुना अधिक. अवांगार्ड की सबसे बड़ी ताकत इसकी अनिश्चित उड़ान है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का रास्ता पहले से अनुमानित होता है, लेकिन अवांगार्ड रास्ता बदल सकता है. यही कारण है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना बेहद कठिन माना जाता है.