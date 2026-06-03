पूरी प्रक्रिया समझें

न्यूक्लियर ईंधन को चट्टान में खोदे गए छेदों में दफनाया जाएगा. यह ईंधन हज़ारों सालों तक खतरनाक रूप से रेडियोएक्टिव बना रहेगा. फ़िलहाल यह कचरा बाल्टिक सागर के पास स्थित Olkiluoto पावर प्लांट के अस्थायी भंडारण केंद्र में बने पानी के कुंडों में ठंडा किया जा रहा है. इस्तेमाल हो चुके ईंधन को Onkalo की सुरंगों के विशाल नेटवर्क में 100 साल तक जमा करने की योजना है, लेकिन अगर नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जाते हैं, तो इस काम को आगे भी बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद, इस वॉल्ट को सील कर दिया जाएगा ताकि कम से कम 100,000 साल तक सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित किया जा सके.