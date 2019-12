1 / 21

Carina Linn इंस्टाग्राम स्टार और मेडिकल प्रोफेशनल Carina Linn को दुनिया का सबसे हॉट नर्स कहा जाता है. Carina Linn वैसे तो नर्स हैं लेकिन वह अपनी कामुक अदाओं के कारण इंस्टाग्राम की एक स्टार हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ की बेहद कामुक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वह ताइवान के मिन शेंग जनरल हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करती हैं. सोशल मीडिया पर उनको दुनिया का सबसे हॉट नर्स कहा जाता है. वैसे उनको नहीं पता था कि ऑनलाइन हॉट तस्वीरें शेयर करने से वह एक दिन इंटरनेट सनसनी बन जाएंगी. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह इसलिए अपनी कामुक और हॉट तस्वीरें शेयर नहीं करतीं कि वह कोई स्टार बनना चाहती हैं. उनका कहना है कि वह केवल अपनी खुशी के लिए ऐसा करती हैं. उनको नहीं लगता कि वह कोई स्पेशल महिला हैं. वह कहती हैं कि वह बेहद समान्य जीवन जीती हैं. वह अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हैं. उन्होंने कुछ घंटे पहले ही ये तस्वीर शेयर की है. इस बेहद हॉट तस्वीर के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है grab what belongs to you baby. evertvandermaas. यानी बेबे ये सब तुम्हारा है. संभालो. आप भी देखें इनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें. सभी फोटो इंस्टाग्राम