पश्चिमोत्तानासन

पश्चिमोत्तानासन भी हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों के लिए एकदम बेस्ट साबित होता है. साथ ही साथ आपके दिमाग को शांत रखता है और हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है.(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)