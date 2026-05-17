World Hypertension Day 2026 5 Effective Yoga Asanas Will Keep High Blood Pressure Under Control 8414645
World Hypertension Day 2026: हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे ये 5 असरदार योगासन, हमेशा रहेगा नॉर्मल
World Hypertension Day 2026: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी सेहत का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिस कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है और लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक किया जाता है आज आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए 5 असरदार योगासन को बताते हैं, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखेगा.