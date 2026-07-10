कबाब सिर्फ़ खाना नहीं, एक भावना-

नॉनवेज लवर्स की पहली च्वॉइस होती है कबाब, जब भी उनसे पूछेंगे कि क्या खाओगे तो उनका पहला शब्द होगा कबाब. कबाब लगभग हर किसी को पसंद होते हैं. कबाब कोई साधारण डिश नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही एक स्वादिष्ट परंपरा है. दुनिया भर में हर साल जुलाई के दूसरे शुक्रवार को विश्व कबाब दिवस मनाया जाता है. भारतीय के दिलों में कबाब की अपनी खास जगह है, मुग़ल काल से लेकर आज तक ये स्वाद हर किसी के जहन में बसा हुआ है. आइए आज इस खास दिन पर भारत के कुछ बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट कबाबों के बारे में जानते हैं.